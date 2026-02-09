Почитаме светец, чието име означава „победоносец“: Кой има имен ден?

На 9 февруари православната църква почита паметта на свети мъченик Никифор, денят е познат и като Отдание на Сретение Господне. Името Никифор има гръцки произход и означава „победоносец“.

Според ранните християнски извори светецът притежавал дар да извършва чудеса

Свети Никифор бил благочестив християнин, живял през III век в пределите на Римската империя. Негов близък приятел бил свещеникът Саприкий. В един момент обаче между двамата избухнал тежък спор и те прекъснали отношенията си за дълги години.

С времето Никифор осъзнал, че враждата носи само болка и решил да потърси помирение. Той неколкократно молил Саприкий за прошка, но свещеникът отказвал да я приеме.

Междувременно настъпили сурови гонения срещу християните по заповед на императора. Саприкий бил заловен и осъден на смърт. Докато го водели към мястото на екзекуцията, Никифор излязъл сред множеството и отново с искрено сърце го помолил да се помирят.

Дори пред лицето на смъртта Саприкий останал непреклонен. Когато палачите вече вдигнали брадвата, Никифор за трети път отправил молба за прошка. Свещеникът отново отказал и в този миг, обзет от страх, се отрекъл от Христос.

Тогава Никифор го укорил за отстъплението от вярата и открито заявил, че самият той е християнин. В резултат Саприкий бил освободен, а Никифор приел мъченическа смърт чрез обезглавяване.

Неговата саможертва и вярност към Христос били високо почетени и след смъртта му Църквата го провъзгласила за светец.

Отбелязваме зимния Симеоновден

Зимният Симеоновден, както и зимната Богородица, почитат главно бременните жени, младите невести и майките

На този ден имен ден празнуват Никифор и Никифора.