Случаят „Петрохан“: Кемперът с телата на издирваните е бил оборудван с радиостанции и сателитна връзка

Криминалисти продължават следствените действия около намерения кемпер с трите тела във Врачанския Балкан. Превозното средство беше открито в неделя от местен овчар, а в него - телата на издирваните планински рейнджъри Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишното момче. Те бяха в неизвестност 7 дни след тройното убийство в хижа "Петрохан".

През цялата нощ продължиха огледите на местопрестпълението. Сигналът за откритите тела е подаден в неделя сутринта от мъж, който е обхождал района около връх Вола.



Според полицията тримата са били убити вътре в кемпера, където rазследващите са открили и оръжия. Тепърва балистична експертиза ще установи с кое е от тях е извършена стрелбата. МВР не изключва версията убийство и последвало самоубийство.

Проектилите и гилзите са открити в кемпера, научи "По света и у нас". Според техни източници той е бил оборудван с радиостанции и сателитна връзка. Продължава да не се изключва версията и за затворено общество с елементи на секта.

Неофициално се знае, че проектилите и гилзите от произведените изстрели са изцяло вътре в самия кемпер, няма такива извън кемпера, нито пък има данни да е стреляно отвън по посока на кемпера и че се работи по всички версии – от убийство до самоубийство.

Пак неофициално се казва, че според това, което са видели по време на огледа, най-вероятно Ивaйло Калушев е убил двамата си спътници – 23-годишният Николай Златков и 15-годишното момче, след което се е самоубил. Тези изводи се водят и по разположението на телата вътре в самия кемпер, но така или иначе аутопсията, балистичната експертиза, взимането на барутни отлагания по тялото и ръцете биха могли да дадат повече яснота по въпроса.

Преди дни БНТ научи, че камери на АПИ са засекли кепмперът на Ивайло Калушев да пътува към Бургас в ранните часове на 2 февруари. Часове по-късно в бившата хижа "Петрохан" бяха открити простреляни телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Установено е още, че след 1 февруари, когато се предполага, че е извършено убийството на хижа "Петрохан", кемперът е пътувал към района на Врачанския балкан. Има доста третокласни пътища, които не са обхванати от камерите на Агенция "Пътна инфраструктура", заради което най-вероятно и по тази причина разследващите не са знаели точно накъде се насочва кемперът. В района има много пещери и пещерни образувания, където би могло евентуално тримата издирвани да се откриват. Не е ясно и кога се е случила стрелбата в самия кемпер – преди колко дни, дали вчера или в началото на седмицата.Отцепен е доста голям район около самия кемпер и се проверява. Ще бъдат назначени ДНК-експертизи и ще бъдат взети биологични материали – както от самия кемпер, така и около него.

Последната активност на Ивайло Калушев в социалните мрежи е публикация на стихотворението „Борба” от Христо Ботев, а превозното средство е намерено в близост до връх Околчица. Мястото е изключително труднопроходимо за леки автомобили и до него се стига само с високопроходима техника.

По неофициална информация двама от откритите са простреляни в областта на слепоочието, а третият - под брадичката. Издирват се свидетели, свързани с групата.

Установено бе, че са простреляни. Все още обаче от МВР не съобщават за водеща версия.