Владимир Зографски атакува малката шанца в Милано

Владимир Зографски ще бъде единственият български атлет, който ще защитава националната чест в третия състезателен ден на XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина днес. Най-добрият ни състезател по ски скокове влиза в директна битка за разпределението на медалите на малката шанца в Предацо довечера.

Началото на първия състезателен кръг е насрочено за 20:00 часа българско време. Ако преодолее първата фаза, Зографски ще участва във финалните опити, които започват в 21:12 часа, когато ще станат ясни имената на новите олимпийски шампиони.

Надеждите на България

Участието на Зографски се очаква с повишен интерес, тъй като той прави исторически за българските ски скокове сезон, заемайки 13-то място в генералното класиране за Световната купа към момента на Игрите. Това класиране му дава реалистични шансове за предно класиране, въпреки ожесточената конкуренция от страна на фаворитите от Австрия, Германия и Норвегия.

"Владимир Зографски ще скача от малката шанца, а на 10-и са квалификациите в спринта от ски бягането," припомня Нова телевизия, очертавайки графика на българските надежди.

Фактът, че днес няма други български участници, поставя допълнителен психологически фокус върху представянето на самоковеца. Останалите ни представители в биатлона и ски бягането, като Владимир Илиев и Калина Недялкова, ще стартират в следващите дни.

Битката за медалите

Освен драмата на шанцата в Предацо, понеделникът ще предложи развръзка в още няколко ключови дисциплини. Организаторите ще раздадат четири комплекта медали:

Ски свободен стил: Слоупстайл за жени;

Ски алпийски дисциплини: Отборна комбинация при мъжете;

Бързо пързаляне с кънки: 1000 метра за жени;

Сноуборд: Биг еър за жени.

Програмата включва още олимпийски турнири по кърлинг за смесени отбори и хокей на лед за жени.