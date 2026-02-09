  • Instagram
Бургас: +1 / +3
Пловдив: +2 / +5
Варна: +0 / +1
Сандански: +8 / +10
Русе: +0 / +1
Добрич: -3 / -2
Видин: -1 / +1
Плевен: -1 / +1
Велико Търново: +1 / +2
Смолян: -2 / +1
Кюстендил: +3 / +8
Стара Загора: +0 / +2

Облачен понеделник, пак застудява

Днес ще бъде облачно. От североизток в страната ще започне да нахлува студен въздух. В началото на деня дъжд ще превалява в североизточните райони. Около обяд валежите ще обхванат почти цялата страна. Дъждът ще преминава бързо в сняг и след обяд сняг ще вали в Предбалкана, северозападните райони и високите полета. В Североизточна България около и след обяд преваляванията от сняг ще започнат да спират. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и източните райони и временно силен вятър от изток-североизток. Температурите около 14 ч. ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 7°, съобщиха от НИМХ.

В планините ще бъде облачно и на много места ще има валежи, над 1400-1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще е умерен до силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно, сутринта на места – мъгливо. Още от сутринта ще има превалявания от дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

