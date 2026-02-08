МВР официално: Трите простреляни тела са на издирваните по случая „Петрохан”

„Разследваме престъпление без аналог. Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че се издирват във връзка със случая „Петрохан”. Това заяви директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

По думите му „телата отговарят в голяма степен на издирваните от нас лица”. „Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство”, изтъкна той.

Главният комисар заяви, че в кемпера са открити оръжия, но отказа да даде подробности какви точно. "Превозното средство се е насочило в посока Балкана. Претърсвали сме пещери, пещерни нищи и скрити пространства. Не сме спирали да търсим кемпера в района", категоричен е той.

Телата са открити от мъж, който е имал стопанство наблизо и е отивал да го нагледа, уточни шефът на врачанската полиция. Именно този мъж е подал сигнала на 112.