  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +6 / +9
Варна: +6 / +7
Сандански: +8 / +8
Русе: +7 / +7
Добрич: +5 / +5
Видин: +8 / +8
Плевен: +6 / +7
Велико Търново: +3 / +5
Смолян: +0 / +0
Кюстендил: +5 / +5
Стара Загора: +4 / +4

МВР официално: Трите простреляни тела са на издирваните по случая „Петрохан”

  • Сподели в:
  • Viber
МВР официално: Трите простреляни тела са на издирваните по случая „Петрохан”

БТА
A A+ A++ A

„Разследваме престъпление без аналог. Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че се издирват във връзка със случая „Петрохан”. Това заяви директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

По думите му „телата отговарят в голяма степен на издирваните от нас лица”. „Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство”, изтъкна той.

Главният комисар заяви, че в кемпера са открити оръжия, но отказа да даде подробности какви точно. "Превозното средство се е насочило в посока Балкана. Претърсвали сме пещери, пещерни нищи и скрити пространства. Не сме спирали да търсим кемпера в района", категоричен е той.

Телата са открити от мъж, който е имал стопанство наблизо и е отивал да го нагледа, уточни шефът на врачанската полиция. Именно този мъж е подал сигнала на 112.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?