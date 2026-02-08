НА ЖИВО: Брифинг на властите за случая "Петрохан"
Директорите на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков и на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев дават изявления във връзка със случая "Петрохан".
Днес стана ясно, че са открити Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче в района връх Околчица около Враца.
