Основна версия: Калушев предварително планирал трагедията за петимата, идентифицирал се е с Ботев?

Издирваният и открит днес Ивайло Калушев вероятно е планирал трагедията и фаталния край на петимата души, сред които и 15-годишно момче. Това е основната версия, върху която работят разследващите, съобщава Евроком, поззовавайки се на свои неназовани източници.

Както вече е ясно, но непотвърдено официално още, по-рано днес в кемпер близо до връх Околчица бяха открити телата на Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Алекс.

Един пистолет е отркит в кемпера на Калушев по време на огледа, който продължва и в момента.

Все още не са направени експертизите, за да се установи какво точно се е случило, но находката навежда на мисълта, че вероятно Калушев стои зад смъртта на другите двама – 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Алекс.

Най-странното е, че поведението на Калушев през последните часове преди запалването на хижата показва, че той е планирал всичко. Основно доказателство е цитатът от стихотворението на Ботев „Борба“, публикувано във Фейсбук непосредствено преди палежа и неговата последваща смърт близо до лобното място на Ботев – връх Околчица. Любопитно е, че в него липсва последното изречение „Ще викнем ние: хляб или свинец“

Всичко се е развило на първи февруари, когато камери улавят как тримата помощници на Калушев вкарват две от кучетата в хижата, след което я палят. Също видеонаблюдението е уловило как около полунощ на същата дата Калушев, Ники и Сашко се качват в превозното средство и заминават.

Тримата убити край Петрохан са го следвали до степен, че Калушев са го възприемали за Бог, затова не е изключено и самоубийсво, подтикнато от Калушев.

Очаквайте подробности!

