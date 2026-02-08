  • Instagram
Смесената щафета: Франция със злато в биатлона, България е 16-а

БТА
Отборът на България завърши на 16-о място от 21 състава в смесената щафета по биатлон на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използваха 15 допълнителни патрона и изминаха трасето за 1:07:46.0 час.

Титлата завоюваха състезателите на Франция с 1:04:15.5 час и 7 допълнителни патрона, след като на последен пост Жулия Симон повали всичките десет мишени.

На второ място се класираха домакините от Италия, а бронзовото отличие взеха представителите на Германия.

#Зимна олимпиада

