Демерджиев за "Петрохан": Що за държава не може да защити живота на гражданите си?

Шестима мъртви. Единият - дете. След тримата, намерени мъртви в хижа "Петрохан", сега трима са намерени край Враца. Изникват много въпроси. Най-важният - ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите - не? Това попита бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев с пост в социалните мрежи.

По думите му вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков "мълчат оглушително".