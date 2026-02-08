Поне 149 животни са измъчвани брутално и умъртвявани в в "Къщата на ужасите" в с. Царевец

Пореден случай на изтезания на животни с цел заснемане на видеа ни потресе през седмицата. Става дума за случая от с. Царевец до Свищов, добил популярност като "Къщата на ужасите" - мъж и жена, които в продължение на над 10 години са разпространявали тези видеоклипове срещу заплащане.



Темата коментира по бТВ Петя Алтимирска - председател и съосновател на сдружение "КАЖИ - Кампании и активизъм за животните в индустрията", която е един от хората, открили престъплението и първи подали сигнал.

"След случая от миналата година с пернишките мъчители Габриела и Красимир получихме сигнал от наш последовател, в който имаше информация за съмнението, че в едни такива видеа има участие на българка", разказва Алтимирска.

"Ние започнахме да изследваме видеата, за да намерим максимално много доказателства и по този начин се убедихме, че това е точно така. В продължение на няколко месеца работихме, за да съберем достатъчно материали и да подадем сигнал, така че той да бъде снабден с информация за бързо и сериозно разследване", добавя тя.

"В продължение на няколко месеца органите на реда направиха всичко възможно, за да се снабдят с доказателства, да докажат самоличността и местата на извършване на тези престъпления," казва Алтимирска.

"Поръчителите на престъплението обикновено са анонимни. Те са хора, които са онлайн изцяло. И много трудно може да се стигне до тях, но това не е невъзможно. Предполагаме, че до част от тези поръчители, може би до всички, може да се стигне чрез начините за плащане," обяснява тя.

"В случая с Красимир и Габриела ставаше въпрос за хиляди левове, получени за видеата с мъчения. Няма как да дам конкретна информация за сегашния случай," казва Алтимирска.

"Материалите, които сме изследвали, съдържат огромно количество информация за мъчения на животни," допълва тя. "Някои от видеата са с по-дълго продължение, повече от час. Но се вижда, че частите, които сме предали на властите, съдържат огромно количество информация за мъчения над животни", обясни още Алтимирска.

"Направихме си труда да изчислим само в 45 от видеата от парчетата, които имаме, колко животни има и установихме, че това са 149 животни," споделя тя. "Във видеата на животните са кучета, котки, зайци, прасе дори, има морски свинчета, пилета, различни видове птици. 925 минути беше съдържанието само в 45 от видеата, но те са много повече."



"Миналата година беше направена една много добра крачка за промяна на Наказателния кодекс, увеличаване на наказанията и санкциите за извършители на такъв тип престъпления," обяснява Алтимирска.

"Законодателството като цяло за животните трябва да бъде преразгледано, защото в зависимост от това как се комуникира между самите институции, може да се подобри превенцията и контролът над този тип престъпления. Не само на престъпленията, но и въобще. Говорим за хуманно отношение. Говорим за нещо, което трябва да се изгради в подрастващите, като емпатия, като необходимост да зачиташ чувствата и емоциите на другите живи същества около себе си. Всичко това са част от превенцията, която е ангажимент на държавата", добавя още тя.