Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове

Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове

БНТ
Кмет с окончателна присъда за купуване на гласове вече месец и половина продължава да управлява.

Случаят е от поморийското село Бата. Кметът Георги Георгиев беше задържан по подозрения за купуване на гласове през лятото на 2021 г. След една оправдателна присъда от Районния съд в Поморие, на втора инстанция кметът беше признат за виновен, а присъдата е потвърдена и от Върховния касационен съд в края на миналата година.

Кметът Георги Георгиев е признат за виновен, че е дал по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г.

Осъден е условно на 10 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок.

Към днешна дата продължава да изпълнява функциите кмет на село Бата.

Веселин Анестиев, общински съветник от Поморие: „Абсолютно смущаващо е. Съдът е постановил присъда за осъществено тежко умишлено престъпление против политическите права на гражданите. Доколкото ми е известно след влизане в сила на наказанието г-н Георги Георгиев е бил уведомен съвсем добросъвестно да си подаде оставката. Същият не е сторил това“.

Оказва се, че законът не предвижда институциите да се уведомяват за присъдата автоматично. Затова две групи общински съветници подават сигнал до Общинската избирателна комисия с искане мандатът на кмета да бъде прекратен.

Кольо Николов, председател на ОИК-Поморие: „Ние нямаме разследващи функции и не можем да изискваме от съда или от прокуратурата съответните документи, тъй като това изрично е разписано в чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление, където се казва, че тези обстоятелства се установяват служебно от общинската администрация.

Затова сега комисията чака от кмет на Поморие, на чиято територия е село Бата, да предостави документите за присъдата.

Иван Алексиев, кмет на Община Поморие: „Искат от нас официалните документи, но ние нямаме такива. И днес сме пуснали писмо до Районен съд Поморие да ни се предоставят всички решения. След като ги получим ще ги входираме в Общинската избирателна комисия, ако преценят, че трябва да има нови избори, вече се насрочват избори от президента и провеждаме извънредни избори“.

Осъденият кмет Георги Георгиев отказа да разговаря с нас, дори по телефона. Търсим го на работното му място.

БНТ: Кметът тук ли е?

Не, няма го.

БНТ: Къде е?

Не знам, излезе.

БНТ: Къде можем да го намерим?

Не знам, не можем да кажем нищо.

Въпреки че съдът не му е наложил наказание да не заема държавна или обществена длъжност, според юристи, Георги Георгиев не може да се кандидатира за кмет, докато не изтече 3-годишният изпитателен срок на присъдата му.

