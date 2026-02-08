  • Instagram
Съкрушително: Линдзи Вон падна брутално, хеликоптер я откара в болница ВИДЕО

Съкрушително: Линдзи Вон падна брутално, хеликоптер я откара в болница ВИДЕО

Стопкадър/ФБ/Евроспорт 
Решението на легендата Линдзи Вон да се спусне контузена на Олимпийските игри в Милано и Кортина се оказа огромна грешка.

Само 12 секунди след своя старт на спускането, 41-годишната американка падна тежко на един от скоковете с десен завой.

Тя се претърколи няколко пъти по трасето и след това крещеше от болка, като няма начин да се изправи. Наложи се да бъде транспортирана с медицински хеликоптер.

Феновете по трибуните, които нетърпеливо очакваха да я гледат, както и нейните колежки, бяха шокирани от случилото се и се наложи състезанието да бъде прекъснато за дълго време.

Падането дойде, след като близо половината от състезателките се бяха спуснали и нито една от 12-те не бе паднала преди Вон. С най-добро време засега е сънародничката на Вон Брийзи Джонсън.

Припомняме, че Вон се контузи в навечерието на игрите след падане в швейцарския курорт Кран Монтана. Тогава тя също бе откарана с хеликоптер, а в последствие се оказа, че има разкъсана връзка на коляното. Въпреки тежката диагноза реши да се спусне на Олимпиадата в преследване на втора олимпийска титла, но това се оказа изключително грешно решение.




