Тервел Замфиров с победа и четвъртфинал в Италия

Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на олимпиадата в Милано-Кортина, а другият български представител в директните елиминации Радослав Янков отпадна.

20-годишният дебютант на зимни Игри - Замфиров, беше пети след квалификациите тази сутрин, заради което имаше право на избор на трасе срещу 12-ия Елиас Хубер (Германия). Той тръгна по по-бързото синьо и в горната част натрупа преднина от почти полоин секунда. Съперникът опита да догони и в края беше близо, но младият българин удържа и продължава в борбата за медалите след победа с 0,03 секунди.

В битка за полуфиналите Тервел ще кара срещу канадеца Арно Годе, който отстрани Янков.

Опитният 36-годишен Радослав Янков, 13-и от пресявките по-рано днес, кара по червеното трасе срещу четвъртия канадец. Двубоят беше много равностоен, но в крайна сметка Годе спечели само с 11 стотни от секундата.