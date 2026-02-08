Тервел Замфиров с победа и четвъртфинал в Италия
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на олимпиадата в Милано-Кортина, а другият български представител в директните елиминации Радослав Янков отпадна.
20-годишният дебютант на зимни Игри - Замфиров, беше пети след квалификациите тази сутрин, заради което имаше право на избор на трасе срещу 12-ия Елиас Хубер (Германия). Той тръгна по по-бързото синьо и в горната част натрупа преднина от почти полоин секунда. Съперникът опита да догони и в края беше близо, но младият българин удържа и продължава в борбата за медалите след победа с 0,03 секунди.
В битка за полуфиналите Тервел ще кара срещу канадеца Арно Годе, който отстрани Янков.
Опитният 36-годишен Радослав Янков, 13-и от пресявките по-рано днес, кара по червеното трасе срещу четвъртия канадец. Двубоят беше много равностоен, но в крайна сметка Годе спечели само с 11 стотни от секундата.
Още по темата:
- » Смесената щафета: Франция със злато в биатлона, България е 16-а
- » Сблъсъци между протестиращи и полиция по време на протест срещу Игрите в Милано
- » 10 бг спортисти стартират на Олимпиадата днес, ето в колко часа