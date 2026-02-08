Неофициално: Намериха три тела в изоставен кемпер над Враца. На Калушев, детето и Николай ли са?

Откриха изоставен кемпер в гориста местност над Враца, по неофициална информация на bTV в него са намерени три тела. Възможно е откритият кемпер да е същият, който се издирва по случая „Петрохан“ и е свързан с изчезването на Ивайло Калушев, информира бТВ.

Според БНТ това са издирваните Ивайло Калушев и другите двама издирвани с него - дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков.

Сигналът за новата зловеща находка е подаден със закъснение, тъй като в района липсва обхват на мобилните мрежи. Районът е отцепен, пътят към него - блокиран, предава Би Ти Ви.

Калушев бе издирван в последните 8 дни за тройното убийство в хижа край село Гинци, която е негова собственост. Там на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. И тримата бяха простреляни в главата.

В последните дни случаят край Петрохан е основна тема за цялата общественост, като в публичното пространство излязоха напълно противоречащи си свидетелства за Ивайло Калушев – от това, че е будист и "спасител" на деца, гори и диви животни до това, че е правил впечатление със стряскащ арсенал от оръжия и заплашително поведение. Случаят придоби още по-голяма загадъчност, след като в медиите тези дни бащата на 15-годишното момче многократно повтори, че не знае къде е синът му, но е спокоен за него.

Мястото е по пътя за лобното място на Христо Ботев. Припомняме, че в последната си публикация във Фейсбук преди да изчезне Калушев цитира Ботевото стихотворение „Борба“.

Сигналът е подаден от овчар, който е обхождал района около връх Вола. В труднодостъпна част на гората той е забелязал кемпер, а на предната седалка е видял човек, който, по негови думи, е мъртъв. Поради липса на мобилно покритие в района е било необходимо време, докато мъжът успее да се свърже със 112, съобщи btvnovinite.

След получаването на сигнала районът на Врачанския Балкан е бил незабавно отцепен, а на място са изпратени полицейски екипи. Пътят, водещ към мястото, е напълно блокиран, като не се допуска преминаване, а на случайни минувачи се извършват проверки за самоличност. На място има и екип на Спешна помощ.

Операцията се координира лично от директора на Областната дирекция на МВР – Враца, старши комисар Красимир Йончев. Уведомени са и служителите на МВР в София, като се очаква пристигането на екип от опитни столични криминалисти. До тяхното идване кемперът няма да бъде отворен, след което ще стане ясно кой е починалият и дали в превозното средство е имало и други хора.

Предстои разпознаване на телата и изясняване на причините и обстоятелствата около смъртта, което може да се окаже ключово за окончателното разплитане на случая „Петрохан“.

Очаквайте подробности!