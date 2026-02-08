Седмичен ТАРО от 9 до 15 февруари

Овен – Колелото на Съдбата

Шанс

Непредсказуемо развитие на нещата за всички през този период. Колелото на Съдбата трябва да се завърти и за някои да донесе печалба и радост, но за други - загуба и тъга. Каквото и да се случи обаче, трябва да сме готови да го посрещнем. Пред нас е период на промени, в който трябва да използваме цялата си енергия, за да продължим напред. Всичко зависи от нас, трябва да поемем по пътят си. Ние сме активната страна и инициативата трябва да е наша. Действайте със замах. Животът представлява непрекъснат низ от промени.

Телец – Четворка камъни

Земната сила

Изпитвате дълбока връзка с древните първични енергии. Всички земни елементи се съединяват, което ви дава възможност да осъществите вашите материални желания. Разбирате как всичко в микро- и макрокосмоса е свързано. Енергията буквално бушува във вас. Творческото начало се възпламенява, силите ви са неограничени, за да постигнете целите си. Задържате силната позиция, в която сте сега.

Близнаци – Сила

Доверие

Периодът ще е изпълнен с любов и страст към живота. Ще чувствате сила и прилив на вътрешна енергия, която ще ви дава възможност да контролирате ситуациите около вас. Проявявайте смелост, прилагайте нежна сила, където е необходимо. Чувствайте и събирайте прилива на енергии, който идва от недрата на земята към вас. Почувствайте благословията на небесата и проявете милосърдие. Силата, която чувствате сега, може да се прояви по много различни начини, не е задължително това да са яростни действия или нападки от страна на околните. Запомнете, че силата и милостта са поставени една до друга в Дървото на живота.

Рак – Колесницата

Сила на волята

Необходими са голямо усилие и твърдост от ваша страна. Осъзнайте как притежавате възможност да мобилизирате своята воля за поразителни резултати. Дайте си сметка дали целта ви наистина заслужава вашите усилия. Очакват ви издигане и успех, но не се главозамайвайте. Дръжте егото си под контрол. Престанете да се опитвате да държите всички и всичко под контрол.

Лъв – Магьосникът

Трансмутация

Притежавате увереност, необходима, за да поемате рискове и да дадете насока на съдбата си. Трансформирате задачите и живота си към по-добро във всичко. Проявявате остър интелект, оригиналност и развито въображение. Всичко ще ви се случва като че ли от само себе си. Оказвате влияние на околните и ги вдъхновявате да постигнат най-доброто. Владеете изкуството на промяната, познанието и творчеството. Прекрасен период за всички вас.

Дева – Петица камъни

Материални трудности

Борите се да съхраните духа си, да останете на повърхността. Изчерпали сте всички ресурси, вече усещате липсата на пари и енергия. Преживявате самотен етап от живота си. Чувствате се изоставени, жадувате за съвети. Предстоят ви временни затруднения и бедност. Налага се да се приспособите към променящата се ситуация.

Везни – Двойка мечове

Мир

Примирие, баланс и хармония очаквайте през този период. Ще можете да си починете след тежката работа. Обременителните задължения са в миналото. Предстои ви период на примирие и разрешаване на доскорошни конфликти. Починете си и се наслаждавайте на спокойствието, което ви обзема.

Скорпион – Дъщеря на камъните

Възможности

Стремите се да придобивате нови знания. Достигате по-високо стъпало на познание и опознаване чрез учение. Пред вас са много нови възможности. Започвате нов етап от живота си. Бъдете сърдечни и благи, вслушвайте се с внимание в гледната точка на околните. Предстоят много нови добри вести.

Стрелец – Шестица чаши

Щастие

През този период ще изпитвате удовлетворение от добре свършената работа. Често ще поглеждате към щастливото минало, изпълнено с истински приятелства и контакти. Ще имате възможност да възродите много от тези стари връзки и приятелства. Ще се радвате на добри взаимоотношения с тях и за в бъдеще. Копнежът за успех, който ви е обзел през този период, е много силен. Трябва да сте спокойни и уверени в себе си. Всичките ви мечти ще се материализират в практически резултати. Прекрасен период за всички вас.

Козирог – Петица жезли - Обърната

Поражение

Намерете компромис, вместо да продължавате борбата с околните. Избягвайте на съревнованието. Не участвайте в битки с конкуренцията. Разсейте напрежението, което е около вас. Освободете се от стреса и хаоса, подгответе се за по-спокоен период. Обърнете внимание на вътрешният ви мир. Насочете енергията си към по-конструктивни цели, а не към борба. Оставете споровете зад гърбът си.

Водолей – Десетка жезли

Угнетение

Поемате прекалено много отговорности и извънредни ангажименти. Чувствате огромен психически натиск върху себе си. Самоограничавате се и действате под възможностите си. Чувствате се сякаш сте в безизходица. Не се притеснявайте - пред вас предстои голям успех!

Риби – Двойка камъни

Хармония

Период на отлични перспективи, баланс и единство. За много от вас предстои щастливо стечение на обстоятелствата. Решени сте да извършите необходимите промени. Вдъхновението ви е завладяло изцяло. Пред всички представители на зодията предстоят промени, обновления, подобрения - както в личен, така и в служебен план. Ин и Ян са перфектно обединени и това носи на всички ползотворни връзки, сътрудничество, отлични взаимоотношения и координация. Всичко се нарежда добре. Нещата се придвижват в желаната посока.

Маг Розали, Телеграф