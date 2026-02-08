Недостижимият Христо Стоичков на 60 г.!

Велик, неповторим, единствен! Думи, които най-добре подхождат на името на Христо Стоичков.

Едно малко българско момче с големи мечти, което накара света да впери поглед в България, днес става на 60.

60 години, изпълнени с предизвикателства, успехи, любов и незабравима магия, които го изстреляха на върха и записаха със златни букви името му във футболната история – редом до незабравимите Пеле, Марадона, Кройф и Алфредо ди Стефано.

Такъв е и Ицо – незабравим. И на неговия ден – 8 февруари, спомените още веднъж ще ни залеят. Емоциите отново ще ни връхлетят и ще ни върнат повече от 30 години назад, а сърцето ни ще забие лудо и ще се усмихне – точно както Христо в деня, в който покори света, разтърсвайки Париж, държейки най-престижното индивидуално футболно отличие – „Златната топка“! Още една мечта, която онова българско хлапе с невероятен талант превърна в реалност, за да стане първият и единствен българин, достигал този връх.

Той започва да играе в юношите на Марица (Пловдив), а след това е част от отбора на завод "Юрий Гагарин" и третодивизионния Хеброс (Харманли). Оттам Ицо е привлечен в ЦСКА, където се превръща в клубна легенда и любимец на феновете. За "армейците" Стоичков има общо 120 попадения в 187 мача - печели "Златната обувка" на Европа през 1990 г. От "Армията" българският национал е трансфериран в Барселона, като с каталунците печели четири поредни шампионски титли, първата КЕШ в историята на клуба, Суперкупа на Европа и КНК. В кариерата си играе още за Парма, Ал-Насър, Кашива Рейсол, Чикаго Файър и Ди Си Юнайтед.

За националния отбор на България суперзвездата има 37 попадения в 83 мача. Дебютира срещу Белгия (2:0) през 1987 г. Последният двубой на Модерния ляв с националната фланелка е срещу Англия (1:1) през 1999 г. През 2004 г. Стоичков започва треньорска кариера, като води последователно националния тим на България, Селта, Мамелъди Съндаунс, Ловеч и ЦСКА. През 2013 г. носителят на "Златната топка" става част от "Унивижън Депортес" на мексиканския телевизионен гигант "Телевиса". Понастоящем славният номер 8 на ЦСКА и Барселона е отговорник на ФИФА за Източна Европа.