Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино, което беше въведено на 5 февруари заради повишеното ниво на река Арда вследствие на обилните валежи. Мярката беше въведена за общо шест населени места в общината.

ФОКУС припомня, че от НИМХ бяха обявили червен код за значителни валежи на 5 февруари 2026 г. на територията на общината.

В резултат на повишеното водно ниво на река Арда бе залят железобетонен мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница. Съоръжението бе станало непроходимо, което остави без пътна връзка редица населени места.

След спадане на нивото на водата обаче преминаването през моста отново е възможно, като достъпът до засегнатите села е напълно възстановен.

