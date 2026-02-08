  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +9
Пловдив: +5 / +10
Варна: +6 / +10
Сандански: +8 / +14
Русе: +7 / +10
Добрич: +5 / +7
Видин: +7 / +12
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +5 / +10
Смолян: +0 / +2
Кюстендил: +5 / +10
Стара Загора: +4 / +6

Кирил Петков: Имам много добри впечатления от Крум Зарков

  • Сподели в:
  • Viber
Кирил Петков: Имам много добри впечатления от Крум Зарков
A A+ A++ A

"Аз лично имам много добри впечатления от Крум Зарков и го поздравявам за избирането му за лидер на БСП". Това написа на страницата си във фейсбук бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков.

"Продължаваме промяната - Демократична България" призовахме президента Йотова да сложи вето на промените в Изборния кодекс. Ако тя чуе този призив, ние сме готови веднага да се противопоставим на безобразията от миналата седмица - ако новото ръководство на БСП покаже принципност и промени гласуването на своята парламентарна група", пише още той.

"Всяка промяна във всяка партия, която с действия, а не с реторика, покаже борба със задкулисието, е стъпка напред за България. "Продължаваме промяната - Демократична България" ще се радваме ако покажем, че балансът на силите се е променил за по-добро", отбелязва още Петков.


#Кирил Петков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?