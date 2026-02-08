Трима българи влязоха в Топ 16 на олимпийския сноуборд

Трима от четиримата български сноубордисти на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 заслужиха място в Топ 16 на паралелния гигантски слалом. Единствено Александър Кръшняк не успя да преодолее квалификациите и приключи участие, докато в борбата за медалите продължават Малена Замфирова при жените и Тервел Замфиров и Радослав Янков при мъжете.

В пресявките при дамите 16-годишната Малена зае 10-о място в крайното класиране с комбинирано време от 1:34,29 мин. По синьото трасе тийнейджърката от София даде 10-ия най-добър резултат (46,89 сек.), а по червеното се нареди 13-а (47,40 сек.).

Най-бърза и по двете трасета на 635-метровата писта с 30 врати беше живата легенда Естер Ледецка. Двукратната олимпийска шампионка в дисциплината, защитаваща златните си медали от ПьонгЧанг 2018 и Пекин 2022, даде заявка за трета поредна титла с общ резултат в квалификациите 1:30,79 мин. - 45,04 сек. по синьото и 45,75 сек. по червеното.

Съперничка на Замфирова в 1/8-финалите ще бъде Рамона Терезия Хофмайстер от Германия - 4-кратна носителка на Световната купа в алпийските дисциплини и бронзова медалистка от игрите в ПьонгЧанг 2018.

При мъжете по-големият брат на Малена - Тервел, се представи по забележителен начин и финишира 5-и в квалификацията. 20-годишният Замфиров събра общо време от 1:26,58 мин. (43,66 сек. по синьото и 42,92 сек. по червеното трасе). Ветеранът Янков пък се нареди 13-и с комбиниран резултат 1:27,44 мин. (43,60 + 43,84 сек.). За 36-годишния чепеларец това ще е второ участие в Топ 16 на олимпиада, след като зае 15-о място на игрите в Пекин 2022.

На 1/8-финалите Замфиров ще се изправи срещу германеца Елиас Хубер, а Янков - срещу канадеца Арно Годе. На първо и второ място в пресявките завършиха двама представители на домакините - Роланд Фишналер с 1:25,13 мин. и Аарън Марч с 1:26,08. Третият наш сноубордист Кръшняк се нареди на последната 31-ва позиция с време 1:32,27 мин. след множество грешки в първия манш. Във втория пък българинът кара сам по трасето, след като японецът Масаки Шиба беше дисквалифициран.

Директните елиминации започват в 14:00 ч. българско време и ще бъдат излъчвани пряко по БНТ 1 и "Евроспорт 2" (от 14:45 ч.).