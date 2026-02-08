Александър Николов: "Булгаргаз" не плаща по договора с "Боташ"

България не плаща по договора на "Булгаргаз" с "Боташ".

Това каза пред БНР бившият министър на енергетиката Александър Николов и обясни:

"Предизборно много хора са надпреварват да казват колко пари плащаме на ден по този договор. Тези фактури дори не се осчетоводяват. 2024 г. един бивш министър потвърди, че от тогава "Булгаргаз" не плаща. Както всеки проблем, той се замита под килима и се оставя като бомба, която да избухне в ръцете на следващите и да се появи пак един спасител, който да гарантира стабилност".

Според него договорът с "Боташ" в текущата му структура не може да работи:

"Не изключвам сценарий да бъде предоговорен, без да се правят симулативни срещи или симулативни изказвания, както се правеха през последните няколко години. Турция направи много за нас като партньор, за да ни помогнат да балансираме енергийната система, защото и в по-ранни периоди и в следствие на войната в Украйна България беше в много тежко положение. ... ".

По думите на Николов стои въпрос дали "Булгаргаз" си позволява да продава природен газ на загуба, за да удовлетворява текущите претенции на управляващите да се поддържа изкуствено цената далеч под нивата, които са подсигурили с тяхната компетентност или некомпетентност:

"Т.е. цената, на която излиза на пазар, да е под цената на придобиване на ресурса".

Изключително ниското доверие в институциите, не само в КЕВР, е причината за липса на жалби от сметките за ток, смята бившият енергиен министър:

"Поради тази причина хората предпочитат да задават въпроси в социалните медии и да използват официалните медии, за да може да се създаде необходимото напрежение и контрол и да се вземат в ръце съответните ръководители или регулатори".

Според него проверките, които КЕВР е възложил по тази си част, са логични и добре обосновани:

"Предполагам, че ще покажат, че изкривяване в частта "цена" със сигурност няма".

България в момента е един от най-големите вносители на електроенергия на глава от населението в ЕС, подчерта Николов.

7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" са реална перспектива за след 10 години, смята той.

"Енергийният сектор умишлено се държи на тъмно, защото, ако се изсветли, ще лъснат доста неприятни неща", коментира бившият министър на енергетиката.