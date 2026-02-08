В Дубай арестуваха атентатора срещу руския генерал от военното разузнаван

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи тази сутрин, че предполагаемият съучастник и непосредствен извършител на опита за покушение срещу висшия служител от военното разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев в Москва е бил задържан в Дубай и екстрадиран в Русия, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Друг предполагаем съучастник е заминал за Украйна, съобщи Центърът за връзки с обществеността на ФСС.

"Федералната служба за сигурност, съвместно с Министерството на вътрешните работи на Русия, в резултат на оперативно-следствени мерки в рамките на наказателното дело, образувано от Следствения комитет за опит за убийство на първия заместник началник на Главната дирекция на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал-лейтенант Владимир Алексеев, са идентифицирали съучастници в престъплението - руските граждани Виктор Васин (роден през 1959 г.), който е задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая, родена през 1971 г., която е заминала за Украйна", информира Федералната служба за сигурност, цитирана от ТАСС.

Според ФСС, с помощта на партньори от ОАЕ в Дубай, руският гражданин Любомир Корба, роден през 1960 г., е бил задържан и предаден на Русия. Смята се, че той е прекият извършител на опита за покушение, допълва руската Федерална служба за сигурност, която отбелязва, че търсенето на организаторите на престъплението продължава, съобщава БТА.

ФСС разпространи и видеозапис от транспортирането на Корба от Дубай в Москва със самолет "Ембраер Легаси 650", който кацна на летище Внуково. Мъж с маска на главата бе изведен от самолета и качен веднага в микробус.

Следователите предявиха на предполагаемия извършител обвинение в опит за покушение срещу сътрудник на правоохранителните органи, съобщиха от Замоскворецкия районен съд в Москва. Съдът остави Корба в ареста по искане на разследващите.

Федералната служба за сигурност на Русия разпространи също така и кадри от камери за видеонаблюдение, заснели действията на участниците в опита за покушение срещу Алексеев. Записите показват как прекият извършител влиза в жилищен блок, след което го напуска, хвърля пистолет със заглушител в снежна преспа и изхвърля чанта. След това той си тръгва с обществения транспорт. По-късно камерите го заснемат на летището.



