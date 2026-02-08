  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +9
Пловдив: +5 / +10
Варна: +6 / +10
Сандански: +8 / +14
Русе: +7 / +10
Добрич: +5 / +7
Видин: +7 / +12
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +5 / +10
Смолян: +0 / +2
Кюстендил: +5 / +10
Стара Загора: +4 / +6

Сблъсъци между протестиращи и полиция по време на протест срещу Игрите в Милано

  • Сподели в:
  • Viber
Сблъсъци между протестиращи и полиция по време на протест срещу Игрите в Милано

rainews.it
A A+ A++ A

Италианската полиция използва сълзотворен газ и водно оръдие по десетки протестиращи, които хвърляха фойерверки и се опитаха да излязат на магистрала близо до зимната олимпийска площадка вчера вечерта, пише Associated press, цитирана от Фокус.

Краткият сблъсък се случи в края на мирно шествие на хиляди души срещу екологичното въздействие на Игрите и присъствието на американски агенти в Италия. Местни медии съобщават, че към този момент има шестима арестувани.

По-рано група маскирани протестиращи бяха задействали димни бомби и фойерверки на мост с изглед към строителна площадка на около 800 метра от Олимпийското селище, където живеят около 1 500 спортисти.

Полицейски ванове зад временна метална ограда обезопасяваха пътя към селището на спортистите, но протестът се отклони, продължавайки по траектория към залата в Сантаджулия.

Демонстрацията съвпадна и с посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Милано като ръководител на американската делегация, която присъства на церемонията по откриването в петък.

#протест #Милано #Зимна олимпиада

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?