Руски дронове атакуваха Одеса от морето, депутат от Радата предупреди за приближаваща финансова катастрофа

Взривове отекнаха в Одеса. Градът е атакуван с дронове от акваторията на Черно море, съобщи началникът на градската военна администрация в канала си в "Телеграм" Сергий Лисак в канала си в "Телеграм", цитиран от БТА.

Около 15 дрона се движат откъм морето над всички райони на града.

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 23.22 часа.

Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Украйна е на ръба на финансова катастрофа поради провала на програмите на Международния валутен фонд (МВФ). Това заяви депутатът на Върховната Рада, ръководителят на Финансовия комитет Данило Хетманцев, според украинското издание на Новости, цитирано от Газета и ФОКУС.



Според Хетманцец, Украйна трябва да получи общо 8,5 милиарда долара от МВФ.



"Фактът, че Украйна може да не ги получи, е реалност. Ние сме на ръба да прекъснем програмата с МВФ. Ще има финансова катастрофа, ако не изпълним тези задължения към МВФ. Ще бъде лошо за всички", каза той.



Хетманцев подчерта, че няма да има транш, ако условията на програмата не бъдат изпълнени. "Това може да доведе до прекратяване на социалните плащания през следващите месеци", предупреди той.

Повечето хора в Германия са готови да предоставят по-голяма подкрепа на Украйна в усилията ѝ да се противопостави на пълномащабното руско нашествие, показва социологическо проучване, цитирано от ДПА и БТА.



Около 52% от анкетираните заявяват, че Западът трябва да окаже по-голяма помощ на Украйна, ако Русия не е готова да се съгласи на прекратяване на конфликта.



Междувременно 28% от участниците в допитването на института ИНСА смятат, че тази подкрепа трябва да включва както военна, така и финансова помощ.



Според проучването, поръчано от вестник "Билд", още 12% са на мнение, че помощта трябва да бъде под формата или на финансови средства, или на оръжия.



В същото време 35% от анкетираните заявяват, че Германия трябва да прекрати подкрепата си за Украйна, а 13% не са дали отговор.



Проучването показва също, че германците продължават да се страхуват от още по-широк военен конфликт – 54% са обезпокоени, че Русия може да нападне страна членка на НАТО като Полша или Литва. Това обаче е с около 8 процентни пункта по-малко в сравнение с допитване, проведено през септември миналата година.



Анкетата е обхванала 1002 души и е проведена на 5 и 6 февруари.



