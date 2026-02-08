10 бг спортисти стартират на Олимпиадата днес, ето в колко часа

Десет българи ще стартират днес във втория състезателен ден на зимните Олимпийски игри Милано-Кортина 2026.



Спортистите ни в алпийския сноуборд - Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова, откриват родното участие в борбата за медалите. Квалификациите в паралелния гигантски слалом започват в 10:00 часа, а първите 16 в тях от двата пола продължават във финалите с директни елиминации от 14:00 часа.



В 13:30 часа ски бегачите Даниел Пешков и Марио Матиканов ще направят олимпийски дебют в дисциплината скиатлон на 10 + 10 километра в Тезеро.



След 15:05 часа на трасето по биатлон в Антхолц-Антерселва ще стартира българският квартет от смесената щафета на 4 по 6 километра в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова.



38-годишният Илиев, който е заявен за втори пост, ще направи пето олимпийско участие, с което ще изравни рекорда на страната на легендарната състезателка по шоттрек Евгения Раданова.



Освен трите спорта с българско участие, в неделя ще бъдат разпределени още четири комплекта медали - в спускането по ски-алпийски дисциплини за жени, в бързото пързаляне с кънки на 5000 метра за мъже, на шейнички единично за мъже и в отборното състезание по фигурно пързаляне.



В програмата са включени и срещи от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед.

Ето и по кои телевизии могат да бъдат гледани нашите спортисти:

Сноуборд

10:00 - жени, паралелен гигантски слалом, квалификации: Малена Замфирова (по БНТ 3 и Евроспорт 1)

10:30 - мъже, паралелен гигантски слалом, квалификации: Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк (по БНТ 3 и Евроспорт 1)



Ски бягане

13:30 - мъже, 10+10 км скиатлон: Марио Матиканов, Даниел Пешков (по БНТ 3 и Евроспорт 1)



Биатлон

15:05 - смесена щафета, 4х6 км: Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова, Милена Тодорова (по БНТ 3 и Евроспорт 1)



