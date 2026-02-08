  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +9
Пловдив: +5 / +10
Варна: +6 / +10
Сандански: +8 / +14
Русе: +7 / +10
Добрич: +5 / +7
Видин: +7 / +12
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +5 / +10
Смолян: +0 / +2
Кюстендил: +5 / +10
Стара Загора: +4 / +6

Дъждовно, но топло - от 8°С до 13°С в цялата страна

  • Сподели в:
  • Viber
Дъждовно, но топло - от 8°С до 13°С в цялата страна
A A+ A++ A

Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. На отделни места, главно в Южна, по-късно през деня и в Източна България ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°.

Над планините облачността ще бъде по-често значителна и на места ще има валежи от сняг, под 1700-1800 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще преобладава облачно, на места и мъгливо време. Слаби превалявания от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 5°-6° по Северното Черноморие до 7°-8° по Южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, съобщават от НИМХ.

#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?