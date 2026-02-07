  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +7 / +8
Варна: +6 / +6
Сандански: +10 / +10
Русе: +5 / +5
Добрич: +4 / +4
Видин: +6 / +6
Плевен: +5 / +5
Велико Търново: +2 / +5
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +7 / +7

Крум Зарков е новият председател на БСП

  • Сподели в:
  • Viber
Крум Зарков е новият председател на БСП

Стопкадър/бТВ
A A+ A++ A

Крум Зарков е избран за председател на Националния съвет на БСП.

Трима бяха останали кандидатите за лидер на БСП: Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.

БСП провежда в събота и неделя – 7 и 8 февруари, в НДК извънреден конгрес за избор на нов председател на партията. Заседанието на 51-вия конгрес започна с очакване за промяна и тя дойде буквално в първите минути.

В дневния ред беше анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред Атанас Зафиров и беше насрочено заседание на Националния съвет на партията на 10 януари.

Кой е новият председател на БСП:

Роден е на 21 ноември 1982 г. в град София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата и има магистърска степен по международно право и право на международните организации в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона във Франция.

От 2007 г. до 2010 г. се занимава с изследователска и научна дейност в Центъра за изследване и науки в областта на международното публично право на Университета Париж 1 „Пантеон - Сорбона“.

През 2010 г. постъпва на работа като инспектор – юрист в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Бил е народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание.

Бил е и част от Изпълнителното бюро на БСП Служебен министър на правосъдието в служебния кабинет на Гълъб Донев.

Секретар по правните въпроси на държавния глава Румен Радев от 3 юли 2023 г. до май 2025 г. - напусна "Дондуков" 2 заради несъгласие с въпроса на референдума за еврото, иницииран от президента.

#Крум Зарков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?