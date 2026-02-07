Крум Зарков е новият председател на БСП

Крум Зарков е избран за председател на Националния съвет на БСП.

Трима бяха останали кандидатите за лидер на БСП: Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.

БСП провежда в събота и неделя – 7 и 8 февруари, в НДК извънреден конгрес за избор на нов председател на партията. Заседанието на 51-вия конгрес започна с очакване за промяна и тя дойде буквално в първите минути.

В дневния ред беше анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред Атанас Зафиров и беше насрочено заседание на Националния съвет на партията на 10 януари.

Кой е новият председател на БСП:

Роден е на 21 ноември 1982 г. в град София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата и има магистърска степен по международно право и право на международните организации в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона във Франция.

От 2007 г. до 2010 г. се занимава с изследователска и научна дейност в Центъра за изследване и науки в областта на международното публично право на Университета Париж 1 „Пантеон - Сорбона“.

През 2010 г. постъпва на работа като инспектор – юрист в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Бил е народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание.

Бил е и част от Изпълнителното бюро на БСП Служебен министър на правосъдието в служебния кабинет на Гълъб Донев.

Секретар по правните въпроси на държавния глава Румен Радев от 3 юли 2023 г. до май 2025 г. - напусна "Дондуков" 2 заради несъгласие с въпроса на референдума за еврото, иницииран от президента.