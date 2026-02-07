Спасиха последното куче от "къщата на ужасите" в село Царевец

Последният четириног обитател от къщата в село Царевец, където години наред брутално измъчвали животни, бе спасен и изпратен в приют.

Природозащитничката Татяна Байчева осигури закрила на кучето в приюта, който стопанисва в Казанлък.

След като научила от медиите за жестоките изтезания на животни в свищовското село Царевец, извършвани 10 години от мъж и жена, Татяна пристигна в петък в селото, за да спаси последното куче.

Специализирана грижа за пострадалото животно

"Ние сме специализирана структура на животни в риск и ако ние не помогнем на такива животни, няма кой. Отива в нашия лицензиран приют като временна мярка за закрила, ще бъде настанено в клиниката, с която имаме договор, и ще бъдат пуснати всички прегледи", увери тя.

Байчева смята, че жестокостите, извършвани в продължение на 10 години от Детелин Аврамов и Анита Вачева, заслужават най- суровото наказание.

"Юридическото наказание за такова нещо е доживотен затвор. Дали ще убиеш дете или животно по такъв начин, тук говорим вече за психопатия", смята природозащитникът.

Ескалация на напрежението в селото

Случаят потресе жителите на региона. В четвъртък пък група младежи от Свищов пристигнали за саморазправа с майката на Аврамов, която живее в къщата. За щастие, се намесила полицията.

"Органите на реда са действали адекватно не се е стигнало до саморазправа с обитателката на имота", коментира кметът на село Царевец Марин Любенов.

В къщата със зловеща слава в Царевец вече няма четириноги.

Спасеното куче от Татяна е в безопасност в приюта в Казанлък.