  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +7 / +8
Варна: +6 / +6
Сандански: +10 / +10
Русе: +5 / +5
Добрич: +4 / +4
Видин: +6 / +6
Плевен: +5 / +5
Велико Търново: +2 / +5
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +7 / +7

Зеленски: САЩ искат Русия и Украйна да се разберат до юни

  • Сподели в:
  • Viber
Зеленски: САЩ искат Русия и Украйна да се разберат до юни

Стапкадър - архив
A A+ A++ A

САЩ искат Русия и Украйна да намерят решение за прекратяване на войната до юни. Това обяви украинския президент Володимир Зеленски пред репортери в Киев.

Американците предлагат страните да прекратят войната преди началото на това лято и вероятно ще окажат натиск за това”, каза Зеленски.

Агенция „Ройтерс” посочва, че това потвърждава информация, която имат те за график, по който Вашингтон иска да се движат преговорите.

Украйна и Русия току-що приключиха двудневни мирни преговори в Абу Даби, водени с посредничеството на САЩ. Там пробив нямаше, въпреки голямата размяна на военнопленници - първата след 5-месечна пауза.

Зеленски каза, че размяната на военнопленници ще продължи. А военните екипи са обсъдили техническите аспекти за това как да се наблюдава потенциално прекратяване на огъня.




#мирни преговори #Русия - Украйна #Володимир Зеленски #САЩ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?