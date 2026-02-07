Зеленски: САЩ искат Русия и Украйна да се разберат до юни

САЩ искат Русия и Украйна да намерят решение за прекратяване на войната до юни. Това обяви украинския президент Володимир Зеленски пред репортери в Киев.

„Американците предлагат страните да прекратят войната преди началото на това лято и вероятно ще окажат натиск за това”, каза Зеленски.

Агенция „Ройтерс” посочва, че това потвърждава информация, която имат те за график, по който Вашингтон иска да се движат преговорите.

Украйна и Русия току-що приключиха двудневни мирни преговори в Абу Даби, водени с посредничеството на САЩ. Там пробив нямаше, въпреки голямата размяна на военнопленници - първата след 5-месечна пауза.

Зеленски каза, че размяната на военнопленници ще продължи. А военните екипи са обсъдили техническите аспекти за това как да се наблюдава потенциално прекратяване на огъня.









