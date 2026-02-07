  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +7 / +8
Варна: +6 / +6
Сандански: +10 / +10
Русе: +5 / +5
Добрич: +4 / +4
Видин: +6 / +6
Плевен: +5 / +5
Велико Търново: +2 / +5
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +7 / +7

Йотова на разходка в олимпийското село , срещна се с германския си колега

  • Сподели в:
  • Viber
Йотова на разходка в олимпийското село , срещна се с германския си колега

БОК
A A+ A++ A

Президентът на България Илияна Йотова влезе в олимпийското село, където беше посрещната от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, фигуристката Александра Фейгин и българската делегация в Милано.

Тя разгледа мястото, където живеят спортистите по време на Игрите и разговоря с Фейгин и с треньора й Андрей Лутай.

По време на обиколката българската делегация се срещна с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който също бе на посещение в селото. Двамата президенти и Лечева проведоха кратък разговор и се снимаха за спомен пред олимпийските кръгове.

Щайнмайер пожела успех на българската делегация и каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?