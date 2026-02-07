Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Той го обяви в реч пред второто заседание на 51-ия конгрес на партията и по този начин избегна ситуацията да бъде свален предсрочно от поста си от делегатите, което беше трета точка в програмата на форума.

"Днес правя крачка назад. Отстъпвам мястото на пръв сред равни. Но това не означава, че се оттеглям от политиката. Подавам своята оставка пред конгреса на партията, но не защото ви предавам или се срамувам, напротив, аз се гордея с резултатите през тази една година и с всички вас", заяви той пред делегатите на форума в НДК.

Решението си той оповести в края на речта си, в която направи анализ на свършеното като председател на партията през последната година и подчерта, че се гордее с това, което е постигнал. Но посочи, че не желае да става повод за разцепление с оставането си на поста.

"Подавам си оставката, защото аз не искам да участвам в какъвто и да е процес на разделение на БСП", заяви досегашният лидер на социалистическата партия.

Той подчерта, че "лидерският въпрос не е най-важният въпрос за БСП".

"Най-важният въпрос е пътят на БСП", предупреди той. И предупреди това да не бъде "път на бързата смяна на един партиен елит с друг, който ще се превърне в поредната турболенция на всички нива в партията".

"Аз няма да бъда пречка по този път, но няма да бъда и безучастен наблюдател. За мен беше чест. Оставам един от вас", завърши речта си Зафиров.

Преди това Зафиров напомни, че решението за участието на социалиститеу във властта е било колективно - взето на пленум, а после потвърдено и от самия конгрес.

"Успехът има множество бащи, неуспехът е винаги сирак. Днес в тази зала, след участието ни в управлението, останахме шепа сираци. Голяма част от другарите, които участваха във властта, сега на другия полюс - на търсенето на отговорност", акцентира Зафиров.

Той заяви категорично, че ръководството на БСП, което е оглавявал до момента, не е участвало в никакви задкулисни договорки.

"Искам ясно да кажа - това ръководство на БСП няма зависимости, нито външни центрове на влияние и скрити договорки", посочи Зафиров. Той напомни, че пленумът на БСП даде висока оценка на работата на нашите министри, но в същото време поиска конгрес за избор на нов председател. "Няма смисъл да коментирам това противоречие", допълни той.











