Акция на полицията и жандармерията в няколко населени, търсят кемпера на Калушев

Акция на полицията и жандармерията в няколко населени места около Вършец и Берковица. По информация на NOVA се търси кемпер, с който може би се движи Ивайло Калушев. Той е в неизвестност след стрелбата и тримата загинали до хижа „Петрохан".

По неофициална информация следите на превозното средство се губят някъде в региона на общините Вършец и Берковица и техните села. По информация на NOVA акцията по издирването на кемпера е започнала късно през нощта, продължила е през цялата нощ и продължава и в момента.

Както по основните пътища, така и в малките населени места има полиция и жандармерия.

Официално от МВР обаче съобщиха за NOVA, че става въпрос за рутинни полицейски действия по пътен контрол и опазване на обществения ред в малки населени места. Няма нищо извънредно.



