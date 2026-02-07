Човека-паяк дава 100 000 $ за информация за изчезналите младежи с Иво Калушев

Награда в размер на 100 000 щатски долара за информация, която да помогне за намирането на изчезналите с Ивайло Калушев младежи, е обявена от Special Operation Services (SOS) Team. Това съобщи Човека-паяк Иван Кристоф в публикация на официалната си Facebook страница.

По думите на Кристоф, сумата е осигурена от международен донор и е предназначена изцяло за мисия по спасяване на човешки животи. Той уточнява, че средствата значително надвишават 100 000 лева, които е използвал при предишен опит за спасителна операция, като тогава е предоставял и извлечение от личната си банкова сметка.

В публикацията се посочва, че този път ще се работи по "нови, строги правила", като целта е средствата да бъдат използвани единствено по предназначение. Кристоф заявява, че може да осигури достъп до акаунт на "Специализирана спасителна асоциация", създаден за международна дейност с ясно регламентиран бюджет, като всички действия ще бъдат съобразени с международните регулации, изискванията за отчетност и данъчно облагане.

Авторът на публикацията отбелязва, че подходът е нов за България и е резултат от предишен негов опит в спасителна операция, която, по думите му, е била саботирана и е включвала отказ за достъп до доказателства по тежки престъпления.

Процедура при получаване на информация:

Според написаното, при постъпване на информация за случая, тя първоначално следва да бъде обсъдена с родителите или най-близките роднини на детето. Едва след потвърждаване на нейната валидност информацията ще бъде предавана на Министерството на вътрешните работи, в съответствие със закона.

Кристоф призовава всеки, който разполага с ефективна и проверяема информация, да я сподели чрез личното му съобщение във Facebook (Messenger). Той подчертава, че конфиденциалността е гарантирана и анонимността ще бъде запазена, ако източникът го желае.

Припомняме, че детето на спелеолога Яни Макулев е в неизвестност и се предполага, че се намира заедно с издирвания след тройното убийство в района на прохода "Петрохан" Ивайло Калушев. Информацията беше потвърдена от самия Макулев, като той уточни, че не разполага с данни за точното местонахождение на сина си.

По думите му последният контакт между тях е бил на 29 януари, когато момчето е било на морето. Детето е на 15 години, а оттогава телефонът му е изключен и връзка не е осъществявана. Макулев обясни, че не използва приложение за проследяване, но се надява всичко да е наред.

Спелеологът посочи, че не знае къде се намира синът му в момента, но допълни, че ориентировъчната им база е била в района на село Българене. След престоя си на морето момчето и Калушев не са се върнали там, а посоката им на движение остава неизвестна.

"Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже, че са добре", заяви Макулев.

Той разказа още, че веднага след като е научил за трагичния инцидент край Петрохан, е направил опит да се свърже с всички замесени, но телефоните им са били изключени.

Въпреки липсата на контакт, бащата изрази увереност, че синът му е в безопасност. По думите му няма данни за инцидент или непосредствена опасност, а той се надява в следващите дни да има развитие по случая и издирваните да се появят.

Междувременно от МВР съобщиха, че вече са провели беседа с Яни Макулев и че информацията, представена oт него днес не е нова.

"Продължава активното издирване на хората, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан", съобщиха от ведомството.

От полицията призовават всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.

"МВР информира, че още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване. В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан", допълниха от полицията.

"Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии", се казва още в съобщението.

Преди два дни изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов каза, че по случая "Петрохан" се издирва Ивайло Калушев и добави, че не се изключва той също да не е сред живите.