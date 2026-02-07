С 15% по-високи цени ни чакат на морето това лято

За първа година ще плащаме за летните си почивки в евро. Представители на туристическия бранш припомнят, че до края на януари бяха в сила т.нар. ранни записвания, с които отстъпките за клиенти достигат до 30%. Намаления ще има и през февруари, но те ще са с по-малък процент, съобщава НОВА.

Добрата новина е, че сериозни повишения на цените за летния отдих не се очакват. От бранша смятат, че самите туристи са тези, които могат да влияят върху пазара. Тъй като вече могат реално да сравняват нашите цени с тези в съседните дестинации, те ще могат да изберат по-изгодната почивка. Към момента повечето хотели вече са резервирани на значителен процент.

В началото на февруари в Поморие туристи все още няма, но браншът вече се готви за първия летен сезон в евро.

„Ако се върна един месец назад, т.е. декември, имаше леко повишение на ранните записвания. Аз лично го отдавам на факта, че хората искаха да си оползотворят левовете. Все още има някакъв сантимент към лева. Бъркат се хората, не са свикнали - това забелязвам от телефонните разговори, които колегите провеждат“, казва Евелина Пулева, собственик на туроператорска фирма.

„Ранните записвания вървят умерено, както миналата година. Наблюдава се по-голям интерес именно от българския пазар. Това го отдаваме може би наистина на притесненията заради новата разплащателна единица, че се очакват някакви повишения на цените. При нас на този етап увеличение няма“, разказва хотелиерът Деляна Цонева.

От целия туристически бранш по Южното Черноморие също обещават да няма скок в цените, но с една уговорка. „Увеличение евентуално преди сезона много зависи от самите доставчици на услуги и на продукти. Ако се вдигне себестойността, съответно на пакетите ще бъдем принудени и ние да вдигнем цените, но на този етап не се очаква такова увеличение, специално в туристическия бранш“, допълва Деляна Цонева.

Въпреки оптимизма, някои анализи сочат леко поскъпване. „Цените са се увеличили спрямо процента на инфлация в България, като се наблюдава едно леко увеличение от порядъка между 5-10-15%. Разбира се, туристическият продукт е свързан с увеличението на редица стоки и услуги, тъй като те са част от него“, отчита Христина Славова, член на УС на Бургаската регионална туристическа камара.

От Европа обаче вече дошли първите индикации за промяна. „Онзи ден вече в Испания обявиха, че ще има повишение на цените, което предполагам, че след като изтекат и ранните записвания, може би ще окаже някакъв ръст в цените, но той няма да е в никакъв случай драстичен“, коментира Евелина Пулева.

От бранша по Южното Черноморие остават оптимисти, че след въвеждането на еврото клиентите сами ще контролират цените на пазара.

„Въвеждането на еврото има два модела - единият е, че прави пазара по-прозрачен и това дава една информираност на потребителя да може да сравнява цени много по-лесно, както българският потребител, разбира се, така и чуждестранният турист. Важното е, че когато се видят цените и се сравняват, това води до по-голяма информираност на потребителя и разбира се, ако потребителят се отдръпне при положение, че цените са по-високи или не са толкова атрактивни при нас, се надяваме търговците и производителите да регулират тези цени“, казва Христина Славова.



