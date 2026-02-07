  • Instagram
Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

БТА
При руска въздушна атака е ударен приют за кучета в украинския град Запорожие, предаде Асошиейтед прес. Тринайсет кучета са загинали, а седем са ранени, съобщиха от градската управа.

"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени. Други седем са ранени и получават лечение", каза секретарката на градския съвет Рехина Харченко.

При руска въздушна атака в Запорожка област в ранните часове на петък бяха ранени осем души и бяха нанесени щети на 18 блока с апартаменти, съобщи по-рано ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров.

В петък Русия е изстреляла 328 дрона и седем ракети по Украйна, а противовъздушната отбрана е свалила 297 дрона.

На фона на мразовитата зима над 1200 жилищни сгради в различни райони на столицата Киев са без отопление дни наред поради руските бомбардировки на електропреносната мрежа, съобщи вчера президентът Володимир Зеленски и поиска подобряване на работата на украинските военновъздушни сили.



#войната в Украйна

