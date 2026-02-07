  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +11
Пловдив: +8 / +13
Варна: +7 / +8
Сандански: +10 / +15
Русе: +4 / +5
Добрич: +5 / +6
Видин: +6 / +7
Плевен: +5 / +6
Велико Търново: +5 / +6
Смолян: +2 / +8
Кюстендил: +7 / +11
Стара Загора: +8 / +11

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията

  • Сподели в:
  • Viber
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
A A+ A++ A

Записите на част от камерите, които са монтирани в зоната на бившата хижа "Петрохан", не са засегнати от пожара. Това научи "По света и у нас".

Разследващите вече разполагат с тях. Според наши източници в неделя, 1 февруари в района се виждат шестима души. Това са тримата, които ден по-късно са намерени убити (Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев) и тримата, които се издирват (Ивайло Калушев, Николай Златков на 22 години и 15-годишният син на спелеолога Яни Макулев).

Във вечерните часове на 1 януари телефоните на тримата издирвани са изключени, като данните сочат, че по това време те са били в района на Бързия - Петрохан - Гинци.

От камери на АПИ е засечено, че след изключването на телефоните, кемперът на Ивайло Калушев се движи към София, по околовръстното към магистрала "Тракия" и към Бургас. След като премина областния град е тръгнал към южната част на Черноморието и следите му се губят по третокласната пътна мрежа в района.

На този етап, според данни от аутопсията се предполага, че между убийството и намирането на телата на трите жертви са минали вероятно между 12 и 18 часа.

Според свидетелски показания в късния следобед на 1 февруари в района на бившата хижа са се чули изстрели.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?