Фон дер Лайен представи 20-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия

Европейската комисия представи проект за нов, 20-ти пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, който поставя основен акцент върху енергетиката, финансовите услуги и търговията. Това се посочва в изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, текстът на което е на разположение на "Европейска правда“.



20-ят пакет санкции на ЕС срещу РФ ще удари руския износ на енергоносители, ще ограничи финансовите услуги и ще въведе редица търговски ограничения.



Следва да се подчертае, че сега 20-ият пакет санкции трябва да бъде обсъден и одобрен от Съвета на ЕС, като за неговата подкрепа е необходимо единодушно гласуване на всички 27 държави от Европейския съюз.



"Новият пакет санкции обхваща енергетиката, финансовите услуги и търговията. В областта на енергетиката въвеждаме пълна забрана на морските услуги за руската сурова нефт“, се посочва в изявлението.



Планира се тази мярка "да намали още повече приходите на Русия от енергоносители и да затрудни търсенето на купувачи за нейната нефт“.



"Тъй като корабоплаването е глобален бизнес, предлагаме да въведем тази пълна забрана в координация с партньорите ни, които споделят същото мнение, след решението на Г-7“, подчертава фон дер Лайен.



"Добавяме към списъка още 43 кораба, които са част от сенчестия флот – общият брой достига 640“, добавя тя.



ЕС също така ще затрудни Русия да придобива танкери, които ще се използват за сенчеста флота, и добавя забрани за предоставяне на техническо обслужване и други услуги за танкери за втечнен природен газ и ледоразбивачи, за да навреди още повече на проектите за износ на газ.



"Това допълва нашата забрана за внос на втечнен газ, съгласувана с 19-ия пакет и Регламента RepowerEU“, се допълва в изявление.



Вторият пакет от мерки е ограничаване на банковата система на Русия и нейната способност да създава алтернативни канали за плащане за финансиране на икономическата дейност.



"Добавяме към списъка още 20 руски регионални банки и ще предприемем мерки срещу криптовалутите, компаниите, които търгуват с тях, и платформите, които позволяват търговия с криптовалути, за да затворим пътя за заобикаляне на санкциите“, подчертава председателят на Европейската комисия.



Според нея санкциите са насочени и към няколко банки в трети страни, които са замесени в подпомагането на незаконната търговия със стоки, подлежащи на санкции.



Третият пакет от мерки включва нови забрани за стоки и услуги – от каучук до трактори и услуги за киберсигурност, на стойност над 360 милиона евро.



"Въвеждаме и нови забрани за внос на метали, химикали и критично важни минерали, които все още не са обект на санкции, на стойност над 570 милиона евро. Въвеждаме и допълнителни ограничения за износа на предмети и технологии, използвани за военните усилия на Русия, като материали, използвани за производството на експлозиви. Предлагаме квота за амоняк, за да ограничим съществуващия внос“, се посочва в изявление.



