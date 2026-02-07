  • Instagram
Спорт по тв днес: Зимна олимпиада, тенис, баскет- и волейбол

Спорт по тв днес: Зимна олимпиада, тенис, баскет- и волейбол

ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ МИЛАНО 2026

10:55 часа - Кърлинг (Евроспорт 1)

11:25 часа - Фрийстайл ски (Евроспорт 1)

12:00 часа - Ски алпийски дисциплини, спускане (мъже) (Евроспорт 1)

12:25 часа - Ски алпийски дисциплини, спускане (мъже) (БНТ 1, БНТ 3)

14:00 часа - Ски бягане, 10+10 км скиатлон (жени) (БНТ 3)

14:30 часа - Ски бягане, 10+10 км скиатлон (жени) (Евроспорт 1)

14:45 часа - Ски бягане, скиатлон, жени (Евроспорт 2)

15:00 часа - Фрийстайл ски (Евроспорт 1)

17:05 часа - Бързо пързаляне с кънки (Евроспорт 1)

18:00 часа - Спускане с шейни (Евроспорт 2)

19:00 часа - Ски скокове (жени) (Евроспорт 1)

20:45 часа - Фигурно пързаляне (БНТ 3, Евроспорт 2)

21:45 часа - Фигурно пързаляне (Евроспорт 1)

22:05 часа - Хокей на лед (Евроспорт 1)

23:05 часа - Фигурно пързаляне (БНТ 3, Евроспорт 1)

23:55 часа - Хокей на лед (Евроспорт 1)

ТЕНИС

14:00 часа - Купа "Дейвис", първи мач: БЪЛГАРИЯ - Белгия (Нова Спорт)

16:00 часа - Турнир ATP 250 в Монпелие (MAX Sport 2)

16:30 часа - Купа "Дейвис", втори мач: БЪЛГАРИЯ - Белгия (Нова Спорт)

БАСКЕТБОЛ

20:00 часа - Испания, Лига Ендеса: Уникаха - Андора (Диема Спорт)

22:30 часа - Мач от НБА: Оклахома Сити Тъндър - Хюстън Рокетс (Диема Спорт)

ВОЛЕЙБОЛ

16:30 часа - Купа на Италия: Тренто - Пиаченца (MAX Sport 1)

19:00 часа - Купа на Италия: Верона - Перуджа (MAX Sport 1)

19:00 часа - България, efbet Супер Волей: Локомотив Авиа - ЦСКА (MAX Sport 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

12:50 часа - Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ (Евроспорт 2)

16:05 часа - Колокрос (мъже) (Евроспорт 2)

16:10 часа - Ръгби - Шестте нации: Италия - Шотландия (MAX Sport 3)


