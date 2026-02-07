Ремонт променя трамвайното движение в подлез „Надежда“, ето до кога

Налагат се промени в трамвайното движение заради основен ремонт на релсовия път в транспортен подлез „Надежда“ от днес (7 февруари, събота) до 10 февруари (вторник), съобщиха от Центъра за градска мобилност в София (ЦГМ).

Ето и графикът с промените:

ТМ 1 - се закрива;

ТМ 6 - се разделя:

• 6: ж.к. Иван Вазов - Надлез „Надежда“

• 6А: ж.к. Обеля 2 - гара София Север;

ТМ 7 - ще се движи по маршрут от кв. Манастирски ливади до централна ж.п. гара както следва: от кв. Манастирски ливади-запад по маршрута до спирка с код 1330 „Централна гара“ на бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Витоша“, надясно по ул. „Алабин“ и наляво по бул. „Христо Ботев“ по маршрута до кв. Манастирски ливади-запад;

ТМ 11 - ще е с отклонен маршрут през бул. „Княгиня Мария Луиза“;

ТМ 27 - ще се движи по маршрут от кв. Манастирски ливади до централна ж.п. гара както следва: от кв. Манастирски ливади-запад по маршрута до спирка с код 1327 „Централна гара“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“, наляво по бул. „Христо Ботев“ и от кръстовището с бул. „Македония“ направо по маршрута до кв. Манастирски ливади-запад;

ТМ 12 - се разделя:

• 12: пл. „Журналист“ - Надлез „Надежда“

• 12А: кв. Илиянци - гара София Север;

Разкрива се и временна автобусна линия 12ТМ между Централна гара и гара София Север.















