"Ройтерс": САЩ искат споразумение между Русия и Украйна още през март

Преговарящи от Съединените щати и Украйна са объждали амбициозната идея за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев още през март, посочват информирани източници, цитирани от "Ройтерс".

Според тях всяка подобна сделка ще трябва да бъде подложена на референдум от украинците, които паралелно с това ще гласуват и на избори.

Източниците отбелязват, че на срещите в Маями и Абу Даби американският екип е заявил пред украинските си колеги, че е най-добре, ако вотът се проведе скоро.

Американците са подчертали, че президентът Доналд Тръмп вероятно ще се фокусира повече върху въпроси от вътрешната политика с наближаването на междинните избори за Конгреса през ноември, така че представителите на Вашингтон ще могат да отделят по-малко време за евентуално подписване на мирно споразумение.

Източниците отбелязват още, че страните са обсъждали възможността референдумът в Украйна да бъде през май, но украинските власти смятат, че за организирането на вота при сегашните условия ще са необходими около 6 месеца.