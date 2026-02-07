Олимпиадата: Ето програмата на българските състезатели по дни и часове
България изпраща 20 спортисти, които се надяват да прекъснат 20-годишната суша и отново да донесат медал от Зимни олимпийски игри. В центъра на вниманието е сноубордът, където Тервел Замфиров и Малена Замфирова демонстрират впечатляваща форма.
Малена Замфирова е най-младата българска участничка в Олимпиадата. Едва на 16 години, но с талант и амбиции надхвърлящи многократно възрастта ѝ.
Макар да е толкова млада, Малена вече изглежда способна да обърка сметките на женския световен елит в сноуборда.
Тервел Замфиров спечели първата си победа в Световната купа по сноуборд в Банско, триумфирайки с минимална разлика от 0.15 секунди, а Радослав Янков и той се оказаха в полуфиналната битка за върха.
Александра Фейгин ще защитава цветовете на България във фигурното пързаляне. Българската грация ще бъде знаменосец на делегация ни.
За 23-годишната Фейгин това ще бъдат втори Олимпийски игри в кариерата, след като в Пекин 2022 тя се класира на 23-о място.
В биатлона България ще бъде представена от осем състезатели, сред които Владимир Илиев – опитен ветеран с пет участия на олимпийски игри и единственият българин с медал от Световното първенство при мъжете.
Милена Тодорова също впечатли миналата година с най-добрия резултат за български женски биатлон от две десетилетия насам.
В ски-алпийските дисциплини се очаква силното представяне на Алберт Попов, който има вече няколко класирания в Топ 10 този сезон.
Единственият ни представител в ски-скоковете е Владимир Зографски, който тази година вече постигна рекордни резултати.
Историята ни на Зимни олимпийски игри е белязана от редки, но незабравими мигове – първият медал идва преди 46 години от Иван Лебанов, а последната олимпийска титла е на Екатерина Дафовска през 1998 година. Сребърният медал на Евгения Раданова в Торино 2006 също остана в спомените на феновете.
Сега обаче новата генерация изглежда готова да промени историята.
Българското участие по дни и часове:
8 февруари
10:00 часа – Сноуборд, паралелен гигантски слалом, квалификации (жени/мъже)
13:30 часа – Ски бягане, преследване 10+10 км (мъже)
14:00 часа – Сноуборд, паралелен гигантски слалом, финали (жени/мъже)
15:05 часа – Биатлон, смесена щафета
9 февруари
20:00 часа – Ски скок, малка шанца, първи кръг (мъже)
21:12 часа – Ски скок, малка шанца, финал (мъже)
10 февруари
10:15 часа – Ски бягане, спринт, квалификации (жени)
10:55 часа – Ски бягане, спринт, квалификации (мъже)
14:30 часа – Биатлон, индивидуално 20 км (мъже)
11 февруари
15:15 часа – Биатлон, индивидуално 15 км (жени)
12 февруари
14:00 часа – Ски бягане, интервален старт 10 км (жени)
13 февруари
12:45 часа – Ски бягане, интервален старт 10 км (мъже)
15:00 часа – Биатлон, спринт 10 км (мъже)
14 февруари
11:00 часа – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом, I манш (мъже)
14:30 часа – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом, II манш (мъже)
15:45 часа – Биатлон, спринт 7,5 км (жени)
19:45 часа – Ски скок, голяма шанца, първи кръг (мъже)
20:57 часа – Ски скок, голяма шанца, финал (мъже)
15 февруари
11:00 часа – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом, I манш (жени)
14:30 часа – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом, II манш (жени)
16 февруари
11:00 часа – Ски алпийски дисциплини, слалом, I манш (мъже)
14:30 часа – Ски алпийски дисциплини, слалом, II манш (мъже)
17 февруари
15:30 часа – Биатлон, щафета 4×7,5 км (мъже)
19:45 часа – Фигурно пързаляне, кратка програма (жени)
18 февруари
11:00 часа – Ски алпийски дисциплини, слалом, I манш (жени)
14:30 часа – Ски алпийски дисциплини, слалом, II манш (жени)
15:45 часа – Биатлон, щафета 4×6 км (жени)
19 февруари
20:00 часа – Фигурно пързаляне, волна програма (жени)
