Олимпиадата: Ето програмата на българските състезатели по дни и часове

България изпраща 20 спортисти, които се надяват да прекъснат 20-годишната суша и отново да донесат медал от Зимни олимпийски игри. В центъра на вниманието е сноубордът, където Тервел Замфиров и Малена Замфирова демонстрират впечатляваща форма.

Малена Замфирова е най-младата българска участничка в Олимпиадата. Едва на 16 години, но с талант и амбиции надхвърлящи многократно възрастта ѝ.

Макар да е толкова млада, Малена вече изглежда способна да обърка сметките на женския световен елит в сноуборда.

Тервел Замфиров спечели първата си победа в Световната купа по сноуборд в Банско, триумфирайки с минимална разлика от 0.15 секунди, а Радослав Янков и той се оказаха в полуфиналната битка за върха.

Александра Фейгин ще защитава цветовете на България във фигурното пързаляне. Българската грация ще бъде знаменосец на делегация ни.

За 23-годишната Фейгин това ще бъдат втори Олимпийски игри в кариерата, след като в Пекин 2022 тя се класира на 23-о място.

В биатлона България ще бъде представена от осем състезатели, сред които Владимир Илиев – опитен ветеран с пет участия на олимпийски игри и единственият българин с медал от Световното първенство при мъжете.

Милена Тодорова също впечатли миналата година с най-добрия резултат за български женски биатлон от две десетилетия насам.

В ски-алпийските дисциплини се очаква силното представяне на Алберт Попов, който има вече няколко класирания в Топ 10 този сезон.

Единственият ни представител в ски-скоковете е Владимир Зографски, който тази година вече постигна рекордни резултати.

Историята ни на Зимни олимпийски игри е белязана от редки, но незабравими мигове – първият медал идва преди 46 години от Иван Лебанов, а последната олимпийска титла е на Екатерина Дафовска през 1998 година. Сребърният медал на Евгения Раданова в Торино 2006 също остана в спомените на феновете.

Сега обаче новата генерация изглежда готова да промени историята.

Българското участие по дни и часове:

8 февруари

10:00 часа – Сноуборд, паралелен гигантски слалом, квалификации (жени/мъже)

13:30 часа – Ски бягане, преследване 10+10 км (мъже)

14:00 часа – Сноуборд, паралелен гигантски слалом, финали (жени/мъже)

15:05 часа – Биатлон, смесена щафета

9 февруари

20:00 часа – Ски скок, малка шанца, първи кръг (мъже)

21:12 часа – Ски скок, малка шанца, финал (мъже)

10 февруари

10:15 часа – Ски бягане, спринт, квалификации (жени)

10:55 часа – Ски бягане, спринт, квалификации (мъже)

14:30 часа – Биатлон, индивидуално 20 км (мъже)

11 февруари

15:15 часа – Биатлон, индивидуално 15 км (жени)

12 февруари

14:00 часа – Ски бягане, интервален старт 10 км (жени)

13 февруари

12:45 часа – Ски бягане, интервален старт 10 км (мъже)

15:00 часа – Биатлон, спринт 10 км (мъже)

14 февруари

11:00 часа – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом, I манш (мъже)

14:30 часа – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом, II манш (мъже)

15:45 часа – Биатлон, спринт 7,5 км (жени)

19:45 часа – Ски скок, голяма шанца, първи кръг (мъже)

20:57 часа – Ски скок, голяма шанца, финал (мъже)

15 февруари

11:00 часа – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом, I манш (жени)

14:30 часа – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом, II манш (жени)

16 февруари

11:00 часа – Ски алпийски дисциплини, слалом, I манш (мъже)

14:30 часа – Ски алпийски дисциплини, слалом, II манш (мъже)

17 февруари

15:30 часа – Биатлон, щафета 4×7,5 км (мъже)

19:45 часа – Фигурно пързаляне, кратка програма (жени)

18 февруари

11:00 часа – Ски алпийски дисциплини, слалом, I манш (жени)

14:30 часа – Ски алпийски дисциплини, слалом, II манш (жени)

15:45 часа – Биатлон, щафета 4×6 км (жени)

19 февруари

20:00 часа – Фигурно пързаляне, волна програма (жени)