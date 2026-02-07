  • Instagram
Бургас: +8 / +11
Пловдив: +8 / +13
Варна: +7 / +8
Сандански: +10 / +15
Русе: +4 / +5
Добрич: +5 / +6
Видин: +6 / +7
Плевен: +5 / +6
Велико Търново: +5 / +6
Смолян: +2 / +8
Кюстендил: +7 / +11
Стара Загора: +8 / +11

Остава облачно, но температурите се повишават

Pixabay 
Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На отделни места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен западен вятър. Максималните температури в Северна България ще бъдат между 5° и 10°, в Южна – между 11° и 14°, в крайните югозападни райони до 17°, в София 10°-11°.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, под 1500-1600 метра от дъжд. Ще духа силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но без валежи. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

