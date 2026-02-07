Грандиозно откриване на Зимните олимпийски игри ВИДЕО

Зрелищна церемония с исторически и митологични препратки съпроводи откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина снощи.

Главната церемония беше на стадион „Сан Сиро“ в Милано, като в същото време имаше такава в Кортина, Ливиньо и Предацо. Спектакълът на „Сан Сиро“ бе много приятен, оригинален и аплодиран от зрителите на стадиона. Представяше италианското музикално изкуство и композитори, художествено творчество, естрада, поезия – всичко онова, което прославя културата на Италия.

В този смисъл на хармония беше и целият спектакъл. Марая Кери изпя на италиански „Nel blu dipinto di blu“ на Доменико Модуньо. В специално видео бе показано как президентът на Италия Серджо Матарела пристига за откриването с трамвай – традиционното превозно средство на Милано, управлявано от шампиона по MotoGP Валентино Роси.

Манекенки представиха националния флаг на Италия с облекла в зелено, бяло и червено, създадени от Джорджо Армани приживе.

Химна на Италия изпълни Лаура Паузини, а италианското знаме бе издигнато едновременно на стадион „Сан Сиро“ и в Кортина.

В Милано-Кортина дефилираха спортистите от участващите 92 страни.

Впечатляващата българска делегация премина по олимпийската сцена под бурните аплодисменти на публиката. Знаменосеците Александра Фейгин поведе нашите спортисти с усмивка и увереност, олицетворявайки духа и амбицията на българския спорт.

Миг по-късно камерите уловиха и колоритната група на сноубордистите, където Тервел Замфиров впечатли всички, носейки сестра си Малена на раменете си – трогателен жест, който предизвика усмивки и възхищение сред зрителите.

Парадът продължи с нашите състезатели по ски бягане, които дефилираха в Предацо, водени от опитния Марио Матиканов и другия знаменосец – биатлониста Владимир Илиев.







