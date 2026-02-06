  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +10
Пловдив: +8 / +9
Варна: +8 / +8
Сандански: +9 / +9
Русе: +4 / +4
Добрич: +6 / +8
Видин: +3 / +3
Плевен: +2 / +4
Велико Търново: +2 / +5
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +7 / +7

Освен учител по география, обвиненият в педофилия Аврам Андреев, е бил и треньор по баскетбол на деца

  • Сподели в:
  • Viber
Освен учител по география, обвиненият в педофилия Аврам Андреев, е бил и треньор по баскетбол на деца
A A+ A++ A

Учителят Аврам Андреев веднага е бил уволнен от СУ "Софроний Врачански“, след като срещу него бе получен сигнал за неподходящо поведение с ученици. Той е бил на изпитателен срок и е преподавал по география на ученици от V до XI клас.

В момента занятията се провеждат дистанционно поради грипната епидемия, но от понеделник екип от Регионалното управление на образованието ще започне работа с учениците, които имат нужда от психологическа подкрепа.

Освен като учител, Андреев е бил и треньор в детско-юношеската школа по баскетбол на "Локомотив“. След разразилия се скандал той бе освободен и от този пост, а на негово място е назначен Марио Мирчев.

Младият учител е на 25 години и е завършил висшето си образование в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ през миналата година.

Баща му, Андрей Андреев, е известен музикален педагог и общественик, който е заемал постове като директор на Държавната филхармония в Пловдив (1994–1996 г.) и главен директор на Оперно-филхармонично дружество Пловдив (2000–2003 г.). Той е бил също депутат от квотата на СДС в VII Велико народно събрание.

Срещу Аврам Андреев са повдигнати четири обвинения. През октомври миналата година той е контактувал онлайн с 16-годишна ученичка и е извършил блудствени действия, докато тя е била негов ученик. През ноември пък е влизал в контакт чрез социални мрежи с 13-годишно момиче, като ѝ е изпращал голи снимки и видеа.

Според българското законодателство за блудство се предвиждат от 2 до 8 години затвор. Контакт с непълнолетни с цел сексуални действия носи наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода и глоба между 10 000 и 20 000 лева.

#учители

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?