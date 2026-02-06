Пожар в Боровец, има пострадал
Един човек е пострадал при пожар в търговски обект в курортен комплекс Боровец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София, пише БТА. Той е транспортиран към столична болница с изгаряния по краката.
Сигналът е получен към 12:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната.
Пожарът е потушен. Предстои оглед на местопроизшествието и изясняване за възникване на пожара.
От управата на курорта добавиха, че персоналът от търговския обект е изведен навреме и няма други пострадали.
