Борисов: Вече трети месец правителството в оставка умишлено е държано в това положение
Вече трети месец правителството в оставка умишлено е държано в това положение, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в специално видео, заснето и пуснато в профила му във фейсбук.
"Сравнявам оставката на президента Румен Радев и само няколко дни след това Конституционният съд се произнесе и той отиде да се занимава с това, което желае. От декември, та януари, станахме февруари се водят някакви абсолютно безсмислени консултации, защото всички партии, всички лидери заявиха своето отношение за незабавни предсрочни избори. И под незабавни ние разбирахме това да бъде март. Само, че сега се протака, протака, протака...", коментира Борисов.
