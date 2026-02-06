  • Instagram
Кои са най-честите усложнения след прекарване на грип?

Кои са най-честите усложнения след прекарване на грип?
В последния ден от грипната епидемия в Пловдив, здравните власти отчитат по-малко заболели. Въпреки че грипът отстъпва, в УМБАЛ "Свети Георги" продължават да приемат хора с различни усложнения. В инфекциозната клиника пациентите, които се лекуват са 14.

Бронхопневмониите са сред най – честите усложнения след прекаран грип. Сред пациентите с тази диагноза в болницата е и Елзабет Шуманова.

Елизабет Шуманова заяви пред БНТ: "Бях с много висока температура, пих антибиотик, бях на снимка, нямаше никакво подобрение и така реших да дойда тука, защото кашлицата много се засили, поддържах 39 градуса горе-долу температура, мускулни болки."

В болницата се лекуват пациенти от всякакви възрасти.

проф. Олиана Бойкинова - началник на инфекциозна клиника в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив: "Пациентите в ранна детска възраст обикновено са с висока температура и като усложнения най-често са пневмонии, ларингити, отити, опасност от фибрилни гърчове. При възрастните пациенти над 65-годишна възраст рискът идва от множеството придружаващи заболявания – хронични белодробни заболявания, сърдечни заболявания, диабет, пациенти с бъбречни увреждания на хронична хемодиализа."

Грипният вирус може да доведе и до усложнения от страна на сърцето, като най-често се наблюдава вирусен перикардит.

д-р Камен Станев - кардиолог в УМБАЛ "Св. Георги": "При част от вирусните инфекции се засяга точно перикардната обвивка на сърцето и почва да се събира течност около сърцето. Другото по-тежко усложнение е, когато вирусът засяга сърдечния мускул, това е вирусния миокардит."

И въпреки, че грипната епидемия в Пловдив няма да бъде удължена, хората трябва да бъдат внимателни – съветват специалистите.

