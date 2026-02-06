Пускат два реставрирани тролейбуса в движение в София

По случай 85-тата годишна от пускането на тролейбусен транспорт в София на 8 февруари (неделя) ще бъдат пуснати два напълно реставрирани тролейбуса – „Икарус“ и „ЗИУ“, които ще се движат по празничен маршрут в центъра на столицата. Това съобщиха от Столична община във Фейсбук.

Събитието припомня началото на първата тролейбусна линия в столицата, открита през 1941 г., и развитието на този екологичен и устойчив вид транспорт до днес, посочват от общинската администрация.

Празничният маршрут ще премине по ул. „Гурко“, Софийски университет, Сточна гара, кино „Одеон“, Националния дворец на културата, плувен комплекс „Спартак“, ул. „Шести септември“ и отново ще се върне на ул. „Гурко“.

Обиколките ще се извършват на всеки 30 минути в интервал от 12:30 до 14:00 часа. Извън тези часове посетителите ще имат възможност да разгледат тролейбусите наблизо.

В рамките на инициативата ще бъде представен и актуален юбилеен тролейбус, който чрез визуална хронология показва ключови моменти от усъвършенстването на тролейбусния транспорт в София .

От Столичната община посочват още, че събитието цели да насърчи историята и бъдещето на градския транспорт и да подчертае значението на тролейбусите като екологичен начин за придвижване в града.