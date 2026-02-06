  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +10
Пловдив: +8 / +9
Варна: +8 / +8
Сандански: +9 / +9
Русе: +4 / +4
Добрич: +6 / +8
Видин: +3 / +3
Плевен: +2 / +4
Велико Търново: +2 / +5
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +7 / +7

Летище София открива покрития паркинг след голям ремонт

  • Сподели в:
  • Viber
Летище София открива покрития паркинг след голям ремонт
A A+ A++ A

Покритият многоетажен паркинг на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София отново ще бъде отворен след продължителния ремонт на 10 февруари. Това съобщи фирмата - оператор на летището "СОФ Кънект", която подготвя официално откриване на тази дата.

Ремонтът на закрития партинг започна в края на 2024 г. Проектът е на стойност 16.6 милиона евро, като в реновирането на съоръжението са използвани най-модерни технологии като хидробластиране на горния слой на плочите и подсилването им с карбонови нишки, посочват от "СОФ Кънект". Изпълнител на проекта е "Главболгарстрой".

След реновирането паркингът разполага с 930 паркоместа на 5 нива – едно от тях изцяло новосъздадено. Все още не е ясно какви ще са новите цени за престоя на автомобили на реновирания покрит паркинг.

Припомняме, че след неговото закриване за ремонтните дейности операторът на летища София отвори две нови площадки за автомобили с различни ценоразписи - по-скъп и по-евтин вариант, което предизвика големи обърквания и солени сметки за много пътуващи.

#"Летище София"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?