Зимните олимпийски игри: Как състезателите се справят с липсата на домашните любимци

Със старта на Зимните олимпийски игри в Италия вълнението е голямо, но не само за спортистите, а и за техните домашни любимци. В снега в Кортина д'Ампецо и Ливиньо четириногите приятели се забавляват не по-малко от любителите на зимните спортове. Не всички олимпийски участници обаче са успели да вземат своите другари със себе си. Някои споделят, че въпреки вълнението, те им липсват.

Сноубордистът Хана Карер споделя, че преди години е имала куче, което е починало. Сега има друго, като докато я няма, за него се грижи семейството ѝ. „Семейството ми пристига скоро. Майка ми, баща ми, двете ми сестри, кучето ми и баба. Много се радвам. Всички ще са тук, близо до мен и ще мога да виждам. Ще бъде много хубаво”, казва още Хана.

Двукратната шампионка Хейли Лангланд е в Ливиньо, за да подкрепи отбора на Съединените щати, но без своя домашен любимец. "Много бих искала да е тук. За съжаление нямаше как", споделя Хейли.

Зимните олимпийски игри в Италия започват в петък и ще продължат до 22 февруари.