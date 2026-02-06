Илияна Йотова пожела успех на олимпийците ни в Милано

Вицепрезидентът Илияна Йотова се срещна с българските спортисти, които ще ни представят на XXV Зимни олимпийски игри Милано - Кортина, предава БНР. В навечерието на официалното откриване на стадион "Сан Сиро" днес, тя увери състезателите, че цялата страна ще ги подкрепя в предстоящите стартове.

"Българските участници на Зимната олимпиада са големи професионалисти, които работят много над себе си и трябва да са горди със своите постижения", заяви Илияна Йотова, цитирана от нейния прессекретариат. Тя подчерта, че извоюваните медали ще бъдат безценни за страната.

Българското участие

На тазгодишните игри България ще бъде представена от 20 атлети. Те ще премерят сили в дисциплините биатлон, сноуборд, ски скокове, ски бягане, фигурно пързаляне и алпийски ски. Присъствието на вицепрезидента в Италия включва и официална среща с президента на Италия Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано.

Спорт и политика

По време на посещението си Илияна Йотова направи исторически паралел с включването на България в олимпийското движение през 1896 година. Тя призова спортът да бъде разграничен от политическите страсти, въпреки че самата тя е в Милано по покана на президента на МОК Кърсти Ковънтри.

"Нека политиката да остане далеч от спорта, защото спортистите не го заслужават заради огромния си труд, напрежението, големите мечти за медали", допълни вицепрезидентът. Програмата на посещението предвижда и почит пред барелефа на Васил Левски в град Монца.